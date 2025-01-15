Ціна Dilly (DILLY)
Поточна ціна Dilly (DILLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dilly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.87 USD
- зміна ціни Dilly протягом дня — +6.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dilly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dilly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dilly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dilly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.44%
|30 днів
|$ 0
|-42.87%
|60 днів
|$ 0
|-64.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dilly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+6.44%
-16.58%
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A memecoin
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