Ціна dillwifit (DILL)
Поточна ціна dillwifit (DILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dillwifit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90 USD
- зміна ціни dillwifit протягом дня — +8.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dillwifit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dillwifit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dillwifit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dillwifit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.64%
|30 днів
|$ 0
|-26.42%
|60 днів
|$ 0
|-19.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dillwifit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+8.64%
-11.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dillwifit coin ($DILL) is the freshest and crunchiest addition to the Solana meme coin market! It's a big DILL!
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