Яка зараз ринкова ціна Dill?

Dill оцінюється в ₴0.0822618580802463600000, зі зміною -1.24% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має DL?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення DL у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Dill у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість DL?

Обігова кількість становить 1185000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Dill?

Dill згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як DL виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight, імпульс DL залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.