Сьогоднішня ціна Diligent Pepe (DILIGENT)

Поточна ціна Diligent Pepe (DILIGENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DILIGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diligent Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.72 USD

- зміна ціни Diligent Pepe протягом дня — +6.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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