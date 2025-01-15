Ціна Diligent Pepe (DILIGENT)
Поточна ціна Diligent Pepe (DILIGENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DILIGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diligent Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.72 USD
- зміна ціни Diligent Pepe протягом дня — +6.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diligent Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diligent Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Diligent Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Diligent Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.30%
|30 днів
|$ 0
|-17.69%
|60 днів
|$ 0
|+0.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diligent Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.30%
-11.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Diligent Pepe is the premier Meme + Utility Token on Base. We are commited to building the dApps that people and projects will use everyday. Come join us on our quest to make Base based.
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