Інформація щодо ціни dihcoin (DIH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) +0,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,10%

Актуальна ціна dihcoin (DIH) становить --. За останні 24 години DIH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DIH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DIH змінився на -0,26% за останню годину, +0,35% за 24 години та на -9,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо dihcoin (DIH)

Ринкова капіталізація $ 33,56K$ 33,56K $ 33,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,56K$ 33,56K $ 33,56K Циркуляційне постачання 998,77M 998,77M 998,77M Загальна пропозиція 998 766 424,313523 998 766 424,313523 998 766 424,313523

Поточна ринкова капіталізація dihcoin — $ 33,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIH — 998,77M, зі загальною пропозицією 998766424.313523. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,56K.