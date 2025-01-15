Сьогоднішня ціна Dignity Gold (DIGAU)

Поточна ціна Dignity Gold (DIGAU) сьогодні становить 6.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIGAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dignity Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.41K USD

- зміна ціни Dignity Gold протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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