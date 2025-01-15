Ціна Dignity Gold (DIGAU)
Поточна ціна Dignity Gold (DIGAU) сьогодні становить 6.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIGAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dignity Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.41K USD
- зміна ціни Dignity Gold протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dignity Gold до USD становила $ +0.04038776.
За останні 30 днів зміна ціни Dignity Gold до USD становила $ -0.0276831320.
За останні 60 днів зміна ціни Dignity Gold до USD становила $ +0.6375201880.
За останні 90 днів зміна ціни Dignity Gold до USD становила $ +1.777376334426679.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04038776
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0276831320
|-0.45%
|60 днів
|$ +0.6375201880
|+10.55%
|90 днів
|$ +1.777376334426679
|+41.70%
Останній аналіз цін Dignity Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.67%
-0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset
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