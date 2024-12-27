Ціна Digix Gold (DGX)
Поточна ціна Digix Gold (DGX) сьогодні становить 18.08 USD з ринковою капіталізацією $ 278.42K USD. Ціна DGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digix Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13K USD
- зміна ціни Digix Gold протягом дня — +0.34%
- циркуляційна пропозиція – 15.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digix Gold до USD становила $ +0.060743.
За останні 30 днів зміна ціни Digix Gold до USD становила $ -14.3301085600.
За останні 60 днів зміна ціни Digix Gold до USD становила $ -13.5500650400.
За останні 90 днів зміна ціни Digix Gold до USD становила $ -36.79916742666579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.060743
|+0.34%
|30 днів
|$ -14.3301085600
|-79.25%
|60 днів
|$ -13.5500650400
|-74.94%
|90 днів
|$ -36.79916742666579
|-67.05%
Останній аналіз цін Digix Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.34%
-54.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DIGIX DAO TOKENS. Our vision for the future is a world operating on Smart Contracts. Indeed, we think this vision will become a reality very soon. In this world, a stable store of value is needed - that's why we created DGX. In order to ensure the success of DGX, we also conceived DGD; a stake in a 'Distributed Autonomous Organisation' that rewards DGD holders based on DGX's success. By participating in the DAO and working on its behalf in curating proposals, you get rewarded based on the usage of DGX in the Ethereum ecosystem. DGD holders use their tokens to decide on proposals, and determine the best way forward for Digix.
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