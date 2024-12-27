Сьогоднішня ціна Digix Gold (DGX)

Поточна ціна Digix Gold (DGX) сьогодні становить 18.08 USD з ринковою капіталізацією $ 278.42K USD. Ціна DGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digix Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13K USD

- зміна ціни Digix Gold протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 15.40K USD

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