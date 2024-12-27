Ціна Digits DAO (DIGITS)
Поточна ціна Digits DAO (DIGITS) сьогодні становить 0.00622716 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна DIGITS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digits DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.19K USD
- зміна ціни Digits DAO протягом дня — -2.03%
- циркуляційна пропозиція – 790.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digits DAO до USD становила $ -0.000129211181278145.
За останні 30 днів зміна ціни Digits DAO до USD становила $ +0.0044191900.
За останні 60 днів зміна ціни Digits DAO до USD становила $ +0.0032875998.
За останні 90 днів зміна ціни Digits DAO до USD становила $ +0.0028196333354181446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000129211181278145
|-2.03%
|30 днів
|$ +0.0044191900
|+70.97%
|60 днів
|$ +0.0032875998
|+52.79%
|90 днів
|$ +0.0028196333354181446
|+82.75%
Останній аналіз цін Digits DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-2.03%
-1.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.
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