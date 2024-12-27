Сьогоднішня ціна Digits DAO (DIGITS)

Поточна ціна Digits DAO (DIGITS) сьогодні становить 0.00622716 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна DIGITS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digits DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.19K USD

- зміна ціни Digits DAO протягом дня — -2.03%

- циркуляційна пропозиція – 790.74M USD

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