Сьогоднішня ціна Digitex (DGTX)

Поточна ціна Digitex (DGTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digitex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.46 USD

- зміна ціни Digitex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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