Ціна Digitex (DGTX)
Поточна ціна Digitex (DGTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digitex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.46 USD
- зміна ціни Digitex протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digitex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digitex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Digitex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Digitex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-31.46%
|60 днів
|$ 0
|-91.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Digitex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? "Digitex futures exchange" is rebranded to "Digitex Games". DigitexGames is about online games on Polygon blockchain and ability to bridge between Ethereum and Polygon blockchain. What makes your project unique? Digitex Games is so easy to use and this means it's user-friendly for players on Digitex Games. History of your project. previously as Digitex exchange. What’s next for your project? Launching more games on Digitex Games and provide liquidity. What can your token be used for? For playing on Digitex Games at lower fees.
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