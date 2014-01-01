Токеноміка DigitalNote (XDN) Дізнайтеся ключову інформацію про DigitalNote (XDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DigitalNote (XDN) "DigitalNote describes itself as a decentralized Proof-of-Work(bmw512)/Proof-of-Stake(echo512) hybrid blockchain with fast, untraceable transactions and encrypted messaging features. The network is reportedly resistant to 51% attacks via its VRX v3.0 technology and it is mobile-ready with lightweight wallet functionality. A masternode network reportedly enhances untraceability and provides incentive for users to secure the network, whilst enabling fast private transactions and P2P messaging that are difficult to trace or censor. Miners and stakers are encouraged to participate via network fee payouts, facilitating consistent block generation and a fast network. DigitalNote was originally released as ""duckNote"" by an anonymous individual or group of individuals under the pseudonym ""dNote"" in 2014. Over the years more advancements were added to the protocol, with each major upgrade rebranding the name of the protocol (first ""DarkNote"" and then ultimately ""DigitalNote""). Much like Bitcoin's ""Satoshi Nakamoto"", the original founder(s) vanished in 2017, leaving the open source code to be updated by a community team who have since continued development." Офіційний вебсайт: https://www.digitalnote.org Whitepaper: https://digitalnote.biz/xdn/pdf/DigitalNote_Whitepaper.pdf Купити XDN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DigitalNote (XDN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DigitalNote (XDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 39,55K $ 39,55K $ 39,55K Загальна пропозиція: $ 8,24B $ 8,24B $ 8,24B Циркуляційна пропозиція: $ 8,24B $ 8,24B $ 8,24B FDV (повністю розведена вартість): $ 39,55K $ 39,55K $ 39,55K Історичний максимум: $ 0,064556 $ 0,064556 $ 0,064556 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну DigitalNote (XDN)

Токеноміка DigitalNote (XDN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DigitalNote (XDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XDN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XDN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XDN, досліджуйте ціну токена XDN в реальному часі!

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