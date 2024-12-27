Сьогоднішня ціна DigitalNote (XDN)

Поточна ціна DigitalNote (XDN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174.23K USD. Ціна XDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DigitalNote:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.22 USD

- зміна ціни DigitalNote протягом дня — -0.90%

- циркуляційна пропозиція – 8.21B USD

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