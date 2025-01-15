Ціна Digitaliga (DIGITA)
Поточна ціна Digitaliga (DIGITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIGITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digitaliga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.49 USD
- зміна ціни Digitaliga протягом дня — -3.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digitaliga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digitaliga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Digitaliga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Digitaliga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.33%
|30 днів
|$ 0
|-32.00%
|60 днів
|$ 0
|-34.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Digitaliga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-3.33%
-17.45%
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