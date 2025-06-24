Сьогоднішня ціна Digital TreaZure (Z)

Поточна ціна Digital TreaZure (Z) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12,79K USD. Ціна Z до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digital TreaZure:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Digital TreaZure протягом дня — +2,70%

- циркуляційна пропозиція – 749,97M USD

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