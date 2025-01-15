Ціна Digital Standard (DSB)
Поточна ціна Digital Standard (DSB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digital Standard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD
- зміна ціни Digital Standard протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Standard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Standard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Standard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Standard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+110.45%
|60 днів
|$ 0
|-6.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Digital Standard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Digital Standard (DSBC) A Comprehensive Digital Financial Ecosystem DSBC offers a diverse suite of tools to help you manage and grow your crypto and fiat assets, all within a secure, cross-chain DeFi environment. Trading: • Flexibility: Trade cryptocurrencies, CFDs, derivatives, futures, and stocks for maximum portfolio customization. • Vast Selection: Access over 120 cryptocurrencies and 20 fiat currencies. Digital Wallet: • Convenience: Monitor crypto and fiat balances in real-time on your mobile device. • Seamless Transfers: Move funds quickly and easily with "Venmo for crypto" functionality. • Contactless Payments: Pay vendors with your mobile device using NFC/MST technology. Banking: • Comprehensive Services: Debit/credit cards, savings, staking, and a range of consumer and business lending. Remittances: • Send funds worldwide using the DSB token for near-instant conversion to the desired fiat currency upon arrival. • Speed and Efficiency: Transactions settle within seconds, offering significant advantages over traditional methods. Rewards: • Earn as You Transact: Benefit from reward incentive programs tied to your activity within the DSBC ecosystem. The DSB Token: • Token Symbol: DSB • Token Type: Utility Token • Powers the decentralized DSBC protocol for seamless crypto-fiat conversions and low-cost global transfers.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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