Актуальна ціна Digital Slop сьогодні становить 0,00002118 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Digital Slop (SLOP)

Актуальна ціна 1 SLOP до USD:

+2,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Digital Slop (SLOP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Digital Slop (SLOP) (USD)

$ 0,00002059
$ 0,00002153
$ 0,00002059
$ 0,00002153
$ 0,00064503
$ 0,00001917
-1,23%

+2,32%

+0,18%

+0,18%

Актуальна ціна Digital Slop (SLOP) становить $0,00002118. За останні 24 години SLOP торгувався між мінімумом у $ 0,00002059 і максимумом у $ 0,00002153, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLOP становить $ 0,00064503, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001917.

Що стосується короткострокових результатів, то SLOP змінився на -1,23% за останню годину, +2,32% за 24 години та на +0,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Slop (SLOP)

$ 21,17K$ 21,17K

$ 21,17K
999,49M
999 485 600,3775
Поточна ринкова капіталізація Digital Slop — $ 21,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLOP — 999,49M, зі загальною пропозицією 999485600.3775. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,17K.

Історія ціни Digital Slop (SLOP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Slop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Slop до USD становила $ -0,0000032504.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Slop до USD становила $ -0,0000144755.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Slop до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,32%
30 днів$ -0,0000032504-15,34%
60 днів$ -0,0000144755-68,34%
90 днів$ 0--

Що таке Digital Slop (SLOP)

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Digital Slop (SLOP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Digital Slop (USD)

Скільки коштуватиме Digital Slop (SLOP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Digital Slop (SLOP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Digital Slop.

Перегляньте прогноз ціни Digital Slop вже зараз!

SLOP до місцевих валют

Токеноміка Digital Slop (SLOP)

Розуміння токеноміки Digital Slop (SLOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLOP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Digital Slop (SLOP)

Скільки сьогодні коштує Digital Slop (SLOP)?
Актуальна ціна SLOP у USD становить 0,00002118 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLOP до USD?
Поточна ціна SLOP до USD — $ 0,00002118. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Digital Slop?
Ринкова капіталізація SLOP — $ 21,17K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLOP?
Циркуляційна пропозиція SLOP — 999,49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLOP?
SLOP досяг історичної максимальної ціни у 0,00064503 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLOP?
Історична мінімальна ціна SLOP становила 0,00001917 USD.
Який обсяг торгівлі SLOP?
Актуальний обсяг торгівлі SLOP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SLOP цього року?
SLOP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLOP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:13 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

