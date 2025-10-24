Інформація щодо ціни Digital Slop (SLOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002059 $ 0,00002059 $ 0,00002059 Мін. за 24 год $ 0,00002153 $ 0,00002153 $ 0,00002153 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002059$ 0,00002059 $ 0,00002059 Макс. за 24 год $ 0,00002153$ 0,00002153 $ 0,00002153 Рекордний максимум $ 0,00064503$ 0,00064503 $ 0,00064503 Найнижча ціна $ 0,00001917$ 0,00001917 $ 0,00001917 Зміна ціни (за 1 год) -1,23% Зміна ціни (1 дн.) +2,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,18%

Актуальна ціна Digital Slop (SLOP) становить $0,00002118. За останні 24 години SLOP торгувався між мінімумом у $ 0,00002059 і максимумом у $ 0,00002153, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLOP становить $ 0,00064503, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001917.

Що стосується короткострокових результатів, то SLOP змінився на -1,23% за останню годину, +2,32% за 24 години та на +0,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Slop (SLOP)

Ринкова капіталізація $ 21,17K$ 21,17K $ 21,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,17K$ 21,17K $ 21,17K Циркуляційне постачання 999,49M 999,49M 999,49M Загальна пропозиція 999 485 600,3775 999 485 600,3775 999 485 600,3775

Поточна ринкова капіталізація Digital Slop — $ 21,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLOP — 999,49M, зі загальною пропозицією 999485600.3775. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,17K.