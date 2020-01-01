Токеноміка Digital Reserve Currency (DRC) Дізнайтеся ключову інформацію про Digital Reserve Currency (DRC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Digital Reserve Currency (DRC) Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Офіційний вебсайт: https://drcglobal.org/ Купити DRC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Digital Reserve Currency (DRC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Digital Reserve Currency (DRC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 156.87K $ 156.87K $ 156.87K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 156.87K $ 156.87K $ 156.87K Історичний максимум: $ 0.03003438 $ 0.03003438 $ 0.03003438 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00015687 $ 0.00015687 $ 0.00015687 Дізнайтеся більше про ціну Digital Reserve Currency (DRC)

Токеноміка Digital Reserve Currency (DRC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Digital Reserve Currency (DRC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRC, досліджуйте ціну токена DRC в реальному часі!

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