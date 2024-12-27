Сьогоднішня ціна Digital Reserve Currency (DRC)

Поточна ціна Digital Reserve Currency (DRC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.45K USD. Ціна DRC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digital Reserve Currency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.55K USD

- зміна ціни Digital Reserve Currency протягом дня — -14.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін DRC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DRC.