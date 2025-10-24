Актуальна ціна Digital Oil Memecoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OIL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Digital Oil Memecoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OIL на MEXC вже зараз.

Докладніше про OIL

Інформація про ціну OIL

Токеноміка OIL

Прогноз ціни OIL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Digital Oil Memecoin

Ціна Digital Oil Memecoin (OIL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OIL до USD:

$0,00015173
$0,00015173$0,00015173
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Digital Oil Memecoin (OIL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:52:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Digital Oil Memecoin (OIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00353663
$ 0,00353663$ 0,00353663

$ 0
$ 0$ 0

-1,18%

+1,90%

+24,63%

+24,63%

Актуальна ціна Digital Oil Memecoin (OIL) становить --. За останні 24 години OIL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OIL становить $ 0,00353663, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OIL змінився на -1,18% за останню годину, +1,90% за 24 години та на +24,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Oil Memecoin (OIL)

$ 153,22K
$ 153,22K$ 153,22K

--
----

$ 153,22K
$ 153,22K$ 153,22K

998,30M
998,30M 998,30M

998 296 464,395812
998 296 464,395812 998 296 464,395812

Поточна ринкова капіталізація Digital Oil Memecoin — $ 153,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OIL — 998,30M, зі загальною пропозицією 998296464.395812. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,22K.

Історія ціни Digital Oil Memecoin (OIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Oil Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Oil Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Oil Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Oil Memecoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,90%
30 днів$ 0-10,98%
60 днів$ 0-25,96%
90 днів$ 0--

Що таке Digital Oil Memecoin (OIL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Digital Oil Memecoin (USD)

Скільки коштуватиме Digital Oil Memecoin (OIL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Digital Oil Memecoin (OIL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Digital Oil Memecoin.

Перегляньте прогноз ціни Digital Oil Memecoin вже зараз!

OIL до місцевих валют

Токеноміка Digital Oil Memecoin (OIL)

Розуміння токеноміки Digital Oil Memecoin (OIL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OIL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Digital Oil Memecoin (OIL)

Скільки сьогодні коштує Digital Oil Memecoin (OIL)?
Актуальна ціна OIL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OIL до USD?
Поточна ціна OIL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Digital Oil Memecoin?
Ринкова капіталізація OIL — $ 153,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OIL?
Циркуляційна пропозиція OIL — 998,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OIL?
OIL досяг історичної максимальної ціни у 0,00353663 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OIL?
Історична мінімальна ціна OIL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OIL?
Актуальний обсяг торгівлі OIL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OIL цього року?
OIL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OIL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:52:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Digital Oil Memecoin (OIL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.