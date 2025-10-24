Інформація щодо ціни Digital Oil Memecoin (OIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00353663$ 0,00353663 $ 0,00353663 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,18% Зміна ціни (1 дн.) +1,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,63%

Актуальна ціна Digital Oil Memecoin (OIL) становить --. За останні 24 години OIL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OIL становить $ 0,00353663, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OIL змінився на -1,18% за останню годину, +1,90% за 24 години та на +24,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Oil Memecoin (OIL)

Ринкова капіталізація $ 153,22K$ 153,22K $ 153,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,22K$ 153,22K $ 153,22K Циркуляційне постачання 998,30M 998,30M 998,30M Загальна пропозиція 998 296 464,395812 998 296 464,395812 998 296 464,395812

Поточна ринкова капіталізація Digital Oil Memecoin — $ 153,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OIL — 998,30M, зі загальною пропозицією 998296464.395812. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,22K.