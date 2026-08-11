Сьогоднішня ціна Digital Metals

Поточна ціна Digital Metals (METALS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації METALS до USD становить $ 0 за METALS.

Digital Metals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 153,21, з циркуляційною пропозицією у 549,22M METALS. Протягом останніх 24 годин METALS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00281992, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці METALS змінився на -- за останню годину та на +2,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Digital Metals (METALS)

Ринкова капіталізація $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Циркуляційне постачання 549,22M 549,22M 549,22M Загальна пропозиція 549 220 706,973285 549 220 706,973285 549 220 706,973285

Поточна ринкова капіталізація Digital Metals — $ 11,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція METALS — 549,22M, зі загальною пропозицією 549220706.973285. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,15K.