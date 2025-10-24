Актуальна ціна Digital Gold сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOLD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOLD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Digital Gold сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOLD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOLD на MEXC вже зараз.

Ціна Digital Gold (GOLD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GOLD до USD:

--
----
-15,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Digital Gold (GOLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Digital Gold (GOLD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,20%

-15,31%

-62,00%

-62,00%

Актуальна ціна Digital Gold (GOLD) становить --. За останні 24 години GOLD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOLD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOLD змінився на -0,20% за останню годину, -15,31% за 24 години та на -62,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Gold (GOLD)

$ 17,04K
$ 17,04K$ 17,04K

--
----

$ 17,04K
$ 17,04K$ 17,04K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Digital Gold — $ 17,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOLD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,04K.

Історія ціни Digital Gold (GOLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Gold до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-15,31%
30 днів$ 0-42,54%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Digital Gold (USD)

Скільки коштуватиме Digital Gold (GOLD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Digital Gold (GOLD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Digital Gold.

Перегляньте прогноз ціни Digital Gold вже зараз!

GOLD до місцевих валют

Токеноміка Digital Gold (GOLD)

Розуміння токеноміки Digital Gold (GOLD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOLD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Digital Gold (GOLD)

Скільки сьогодні коштує Digital Gold (GOLD)?
Актуальна ціна GOLD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOLD до USD?
Поточна ціна GOLD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Digital Gold?
Ринкова капіталізація GOLD — $ 17,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOLD?
Циркуляційна пропозиція GOLD — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOLD?
GOLD досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOLD?
Історична мінімальна ціна GOLD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GOLD?
Актуальний обсяг торгівлі GOLD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOLD цього року?
GOLD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOLD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Digital Gold (GOLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

