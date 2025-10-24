Інформація щодо ціни Digital Gold (GOLD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,20% Зміна ціни (1 дн.) -15,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -62,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -62,00%

Актуальна ціна Digital Gold (GOLD) становить --. За останні 24 години GOLD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOLD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOLD змінився на -0,20% за останню годину, -15,31% за 24 години та на -62,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Digital Gold (GOLD)

Ринкова капіталізація $ 17,04K$ 17,04K $ 17,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,04K$ 17,04K $ 17,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Digital Gold — $ 17,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOLD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,04K.