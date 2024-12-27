Сьогоднішня ціна Digital Fitness (DEFIT)

Поточна ціна Digital Fitness (DEFIT) сьогодні становить 0.081139 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна DEFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digital Fitness:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.54 USD

- зміна ціни Digital Fitness протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 29.76M USD

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