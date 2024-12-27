Ціна Digital Fitness (DEFIT)
Поточна ціна Digital Fitness (DEFIT) сьогодні становить 0.081139 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна DEFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digital Fitness:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.54 USD
- зміна ціни Digital Fitness протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 29.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Fitness до USD становила $ +0.00073775.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Fitness до USD становила $ -0.0255187429.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Fitness до USD становила $ -0.0355466956.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Fitness до USD становила $ -0.08229196779049218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00073775
|+0.92%
|30 днів
|$ -0.0255187429
|-31.45%
|60 днів
|$ -0.0355466956
|-43.80%
|90 днів
|$ -0.08229196779049218
|-50.35%
Останній аналіз цін Digital Fitness: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+0.92%
+12.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 DEFIT до USD
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