Ціна Digital Financial Exchange (DIFX)
Поточна ціна Digital Financial Exchange (DIFX) сьогодні становить 0.097279 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digital Financial Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69M USD
- зміна ціни Digital Financial Exchange протягом дня — +5.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Financial Exchange до USD становила $ +0.00525993.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Financial Exchange до USD становила $ -0.0144223802.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Financial Exchange до USD становила $ -0.0091890618.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Financial Exchange до USD становила $ -0.006266766932173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00525993
|+5.72%
|30 днів
|$ -0.0144223802
|-14.82%
|60 днів
|$ -0.0091890618
|-9.44%
|90 днів
|$ -0.006266766932173
|-6.05%
Останній аналіз цін Digital Financial Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+5.72%
-5.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Digital Financial Exchange token (DIFX) is the native token associated with the cryptocurrency exchange DIFX. Based on the Ethereum/Binance Smart Chain blockchain, this digital asset is ERC-20/BEP-20 compliant and decentralized. DIFX's value is dependent in part on the reputation of its crypto exchange.
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