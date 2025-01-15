Сьогоднішня ціна Digital Financial Exchange (DIFX)

Поточна ціна Digital Financial Exchange (DIFX) сьогодні становить 0.097279 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digital Financial Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69M USD

- зміна ціни Digital Financial Exchange протягом дня — +5.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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