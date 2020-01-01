Токеноміка Digital Bank of Africa (DBA) Дізнайтеся ключову інформацію про Digital Bank of Africa (DBA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Digital Bank of Africa (DBA) DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro. Офіційний вебсайт: https://www.dafribank.com/ Купити DBA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Digital Bank of Africa (DBA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Digital Bank of Africa (DBA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 99,00M $ 99,00M $ 99,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Історичний максимум: $ 34,76 $ 34,76 $ 34,76 Історичний мінімум: $ 0,00052924 $ 0,00052924 $ 0,00052924 Поточна ціна: $ 0,01028464 $ 0,01028464 $ 0,01028464 Дізнайтеся більше про ціну Digital Bank of Africa (DBA)

Токеноміка Digital Bank of Africa (DBA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Digital Bank of Africa (DBA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DBA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DBA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DBA, досліджуйте ціну токена DBA в реальному часі!

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