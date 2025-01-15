Сьогоднішня ціна Digital Bank of Africa (DBA)

Поточна ціна Digital Bank of Africa (DBA) сьогодні становить 0.00538587 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Digital Bank of Africa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.17 USD

- зміна ціни Digital Bank of Africa протягом дня — +3.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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