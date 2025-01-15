Ціна Digital Bank of Africa (DBA)
Поточна ціна Digital Bank of Africa (DBA) сьогодні становить 0.00538587 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Digital Bank of Africa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.17 USD
- зміна ціни Digital Bank of Africa протягом дня — +3.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Digital Bank of Africa до USD становила $ +0.00016501.
За останні 30 днів зміна ціни Digital Bank of Africa до USD становила $ +0.0032287665.
За останні 60 днів зміна ціни Digital Bank of Africa до USD становила $ +0.0012282896.
За останні 90 днів зміна ціни Digital Bank of Africa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016501
|+3.16%
|30 днів
|$ +0.0032287665
|+59.95%
|60 днів
|$ +0.0012282896
|+22.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Digital Bank of Africa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+3.16%
+5.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.
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