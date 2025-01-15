Ціна DigiMetaverse (DGMV)
Поточна ціна DigiMetaverse (DGMV) сьогодні становить 0.00750962 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGMV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DigiMetaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.27K USD
- зміна ціни DigiMetaverse протягом дня — -3.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DigiMetaverse до USD становила $ -0.00027671017015472.
За останні 30 днів зміна ціни DigiMetaverse до USD становила $ -0.0011169072.
За останні 60 днів зміна ціни DigiMetaverse до USD становила $ +0.0092719933.
За останні 90 днів зміна ціни DigiMetaverse до USD становила $ +0.002841325022960353.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00027671017015472
|-3.55%
|30 днів
|$ -0.0011169072
|-14.87%
|60 днів
|$ +0.0092719933
|+123.47%
|90 днів
|$ +0.002841325022960353
|+60.86%
Останній аналіз цін DigiMetaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.75%
-3.55%
-13.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight
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