Сьогоднішня ціна DigiMetaverse (DGMV)

Поточна ціна DigiMetaverse (DGMV) сьогодні становить 0.00750962 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGMV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DigiMetaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.27K USD

- зміна ціни DigiMetaverse протягом дня — -3.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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