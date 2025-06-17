Ціна DigiHealth (DGH)
Поточна ціна DigiHealth (DGH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 321,16K USD. Ціна DGH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DigiHealth:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DigiHealth протягом дня — +1,46%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DigiHealth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DigiHealth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DigiHealth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DigiHealth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,46%
|30 днів
|$ 0
|+118,70%
|60 днів
|$ 0
|+266,59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DigiHealth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,17%
+1,46%
+7,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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