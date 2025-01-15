Ціна DigiFinex (DFT)
Поточна ціна DigiFinex (DFT) сьогодні становить 0.01093018 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DigiFinex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 341.21K USD
- зміна ціни DigiFinex протягом дня — +8.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DFT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DigiFinex до USD становила $ +0.00081272.
За останні 30 днів зміна ціни DigiFinex до USD становила $ -0.0000588568.
За останні 60 днів зміна ціни DigiFinex до USD становила $ -0.0020042113.
За останні 90 днів зміна ціни DigiFinex до USD становила $ +0.000732769251637197.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081272
|+8.03%
|30 днів
|$ -0.0000588568
|-0.53%
|60 днів
|$ -0.0020042113
|-18.33%
|90 днів
|$ +0.000732769251637197
|+7.19%
Останній аналіз цін DigiFinex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+8.03%
+4.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DFT (DigiFinex Token) is DigiFinex digital currency exchange platform, DFT's current token supply is 2.1 Billion. After several token burns, DFT's circulating supply reaches 137,996,103.8958. DFT application scenarios will be reflected in the fee deduction discount, bonus transaction, VIP level privileges, identity brand licensing and other aspects. DFT plays an important role in driving the DigiFinex Ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DFT до AUD
A$0.0175975898
|1 DFT до GBP
￡0.0088534458
|1 DFT до EUR
€0.0106022746
|1 DFT до USD
$0.01093018
|1 DFT до MYR
RM0.04918581
|1 DFT до TRY
₺0.3876934846
|1 DFT до JPY
¥1.72696844
|1 DFT до RUB
₽1.1297434048
|1 DFT до INR
₹0.9455698718
|1 DFT до IDR
Rp179.1832500192
|1 DFT до PHP
₱0.6418201696
|1 DFT до EGP
￡E.0.551427581
|1 DFT до BRL
R$0.066127589
|1 DFT до CAD
C$0.0156301574
|1 DFT до BDT
৳1.3294377934
|1 DFT до NGN
₦16.9722742022
|1 DFT до UAH
₴0.4624559158
|1 DFT до VES
Bs0.57929954
|1 DFT до PKR
Rs3.046241166
|1 DFT до KZT
₸5.8015209404
|1 DFT до THB
฿0.3790586424
|1 DFT до TWD
NT$0.3604773364
|1 DFT до CHF
Fr0.0099464638
|1 DFT до HKD
HK$0.0850368004
|1 DFT до MAD
.د.م0.1100669126