Сьогоднішня ціна DigiFinex (DFT)

Поточна ціна DigiFinex (DFT) сьогодні становить 0.01093018 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DigiFinex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 341.21K USD

- зміна ціни DigiFinex протягом дня — +8.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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