Токеноміка DIGGER AI (DIGGAI)
Інформація DIGGER AI (DIGGAI)
DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.
Токеноміка та аналіз ціни DIGGER AI (DIGGAI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DIGGER AI (DIGGAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка DIGGER AI (DIGGAI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки DIGGER AI (DIGGAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів DIGGAI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DIGGAI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку DIGGAI, досліджуйте ціну токена DIGGAI в реальному часі!
Прогноз ціни DIGGAI
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