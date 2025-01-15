Ціна DIGGER AI (DIGGAI)
Поточна ціна DIGGER AI (DIGGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 328.81K USD. Ціна DIGGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIGGER AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.87K USD
- зміна ціни DIGGER AI протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIGGER AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DIGGER AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DIGGER AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DIGGER AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DIGGER AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.36%
-1.35%
-47.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.
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