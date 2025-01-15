Сьогоднішня ціна DIGGER AI (DIGGAI)

Поточна ціна DIGGER AI (DIGGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 328.81K USD. Ціна DIGGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIGGER AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.87K USD

- зміна ціни DIGGER AI протягом дня — -1.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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