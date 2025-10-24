Інформація щодо ціни Diem (DIEM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 142,43 $ 142,43 $ 142,43 Мін. за 24 год $ 148,83 $ 148,83 $ 148,83 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 142,43$ 142,43 $ 142,43 Макс. за 24 год $ 148,83$ 148,83 $ 148,83 Рекордний максимум $ 347,15$ 347,15 $ 347,15 Найнижча ціна $ 122,12$ 122,12 $ 122,12 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) -1,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,80%

Актуальна ціна Diem (DIEM) становить $142,98. За останні 24 години DIEM торгувався між мінімумом у $ 142,43 і максимумом у $ 148,83, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DIEM становить $ 347,15, тоді як його історичний мінімум — $ 122,12.

Що стосується короткострокових результатів, то DIEM змінився на -0,03% за останню годину, -1,41% за 24 години та на -2,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Diem (DIEM)

Ринкова капіталізація $ 4,60M$ 4,60M $ 4,60M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,60M$ 4,60M $ 4,60M Циркуляційне постачання 32,20K 32,20K 32,20K Загальна пропозиція 32 199,33627653707 32 199,33627653707 32 199,33627653707

Поточна ринкова капіталізація Diem — $ 4,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIEM — 32,20K, зі загальною пропозицією 32199.33627653707. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,60M.