Сьогоднішня ціна Didi Duck (DIDID)

Поточна ціна Didi Duck (DIDID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 790.19K USD. Ціна DIDID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Didi Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.91K USD

- зміна ціни Didi Duck протягом дня — -1.63%

- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD

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