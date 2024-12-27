Ціна Didi Duck (DIDID)
Поточна ціна Didi Duck (DIDID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 790.19K USD. Ціна DIDID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Didi Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.91K USD
- зміна ціни Didi Duck протягом дня — -1.63%
- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Didi Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Didi Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Didi Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Didi Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.63%
|30 днів
|$ 0
|-21.12%
|60 днів
|$ 0
|+203.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Didi Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-1.63%
-5.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins.
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