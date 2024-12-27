Ціна Didi Bam Bam (DDBAM)
Поточна ціна Didi Bam Bam (DDBAM) сьогодні становить 0.154815 USD з ринковою капіталізацією $ 3.25M USD. Ціна DDBAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Didi Bam Bam:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.53K USD
- зміна ціни Didi Bam Bam протягом дня — -2.46%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Didi Bam Bam до USD становила $ -0.0039075459559629.
За останні 30 днів зміна ціни Didi Bam Bam до USD становила $ -0.1053088630.
За останні 60 днів зміна ціни Didi Bam Bam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Didi Bam Bam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0039075459559629
|-2.46%
|30 днів
|$ -0.1053088630
|-68.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Didi Bam Bam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-2.46%
+3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
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