Сьогоднішня ціна Didi Bam Bam (DDBAM)

Поточна ціна Didi Bam Bam (DDBAM) сьогодні становить 0.154815 USD з ринковою капіталізацією $ 3.25M USD. Ціна DDBAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Didi Bam Bam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.53K USD

- зміна ціни Didi Bam Bam протягом дня — -2.46%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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