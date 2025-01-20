Сьогоднішня ціна dicki ($DICKI)

Поточна ціна dicki ($DICKI) сьогодні становить 0.04293528 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DICKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dicki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.96K USD

- зміна ціни dicki протягом дня — +34.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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