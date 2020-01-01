Токеноміка Dibs Share (DSHARE) Дізнайтеся ключову інформацію про Dibs Share (DSHARE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dibs Share (DSHARE) DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg. Офіційний вебсайт: https://dibs.money Купити DSHARE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dibs Share (DSHARE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dibs Share (DSHARE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 60.87K $ 60.87K $ 60.87K Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 18.80K $ 18.80K $ 18.80K Історичний максимум: $ 13,206.26 $ 13,206.26 $ 13,206.26 Історичний мінімум: $ 0.293558 $ 0.293558 $ 0.293558 Поточна ціна: $ 0.308841 $ 0.308841 $ 0.308841 Дізнайтеся більше про ціну Dibs Share (DSHARE)

Токеноміка Dibs Share (DSHARE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dibs Share (DSHARE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DSHARE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DSHARE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DSHARE, досліджуйте ціну токена DSHARE в реальному часі!

Прогноз ціни DSHARE Хочете знати, куди рухається DSHARE? Наша сторінка прогнозу ціни DSHARE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DSHARE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!