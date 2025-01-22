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Ціна Dibs Share (DSHARE)

USD

Графік ціни Dibs Share (DSHARE) в реальному часі

$1.06
$1.06$1.06
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Dibs Share (DSHARE)

Поточна ціна Dibs Share (DSHARE) сьогодні становить 1.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dibs Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24 USD
- зміна ціни Dibs Share протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Dibs Share (DSHARE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dibs Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.2163522540.
За останні 60 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.2703786520.
За останні 90 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.887197405991651.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.2163522540-20.41%
60 днів$ -0.2703786520-25.50%
90 днів$ -0.887197405991651-45.56%

Аналіз цін Dibs Share (DSHARE)

Останній аналіз цін Dibs Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13,206.26
$ 13,206.26$ 13,206.26

--

--

-1.20%

Ринкова інформація Dibs Share (DSHARE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

0.00
0.00 0.00

Що таке Dibs Share ( DSHARE)

DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg.

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Ресурс Dibs Share (DSHARE)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DSHARE до місцевих валют

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1 DSHARE до EUR
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1 DSHARE до USD
$1.06
1 DSHARE до MYR
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1 DSHARE до EGP
￡E.53.2968
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R$6.3812
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C$1.5158
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44.6578
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