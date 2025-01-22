Ціна Dibs Share (DSHARE)
Поточна ціна Dibs Share (DSHARE) сьогодні становить 1.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dibs Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24 USD
- зміна ціни Dibs Share протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dibs Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.2163522540.
За останні 60 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.2703786520.
За останні 90 днів зміна ціни Dibs Share до USD становила $ -0.887197405991651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.2163522540
|-20.41%
|60 днів
|$ -0.2703786520
|-25.50%
|90 днів
|$ -0.887197405991651
|-45.56%
Останній аналіз цін Dibs Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg.
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