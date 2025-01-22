Ціна Dibbles (DIBBLE)
Поточна ціна Dibbles (DIBBLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIBBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dibbles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.24 USD
- зміна ціни Dibbles протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dibbles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dibbles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dibbles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dibbles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.86%
|60 днів
|$ 0
|-9.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dibbles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pet meme project with the storyline of Taylor's Cat, Olivia Benson whose other name is Dibbles.
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