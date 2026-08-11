Сьогоднішня ціна Diarrheacoin

Поточна ціна Diarrheacoin (DIARRHEA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DIARRHEA до USD становить $ 0 за DIARRHEA.

Diarrheacoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,173, з циркуляційною пропозицією у 999.43M DIARRHEA. Протягом останніх 24 годин DIARRHEA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DIARRHEA змінився на +0.98% за останню годину та на -60.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Diarrheacoin (DIARRHEA)

Ринкова капіталізація $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K Циркуляційне постачання 999.43M 999.43M 999.43M Загальна пропозиція 999,430,510.27678 999,430,510.27678 999,430,510.27678

Поточна ринкова капіталізація Diarrheacoin — $ 21.17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIARRHEA — 999.43M, зі загальною пропозицією 999430510.27678. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.17K.