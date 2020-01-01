Токеноміка DiamondShell (DSHELL) Дізнайтеся ключову інформацію про DiamondShell (DSHELL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DiamondShell (DSHELL) DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Офіційний вебсайт: https://diamondshell.finance/ Whitepaper: https://docs.diamondshell.finance Купити DSHELL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DiamondShell (DSHELL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DiamondShell (DSHELL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K Загальна пропозиція: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркуляційна пропозиція: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (повністю розведена вартість): $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Історичний максимум: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Історичний мінімум: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Поточна ціна: $ 0.01396876 $ 0.01396876 $ 0.01396876 Дізнайтеся більше про ціну DiamondShell (DSHELL)

Токеноміка DiamondShell (DSHELL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DiamondShell (DSHELL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DSHELL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DSHELL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DSHELL, досліджуйте ціну токена DSHELL в реальному часі!

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