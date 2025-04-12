Сьогоднішня ціна DiamondShell (DSHELL)

Поточна ціна DiamondShell (DSHELL) сьогодні становить 1.016 USD з ринковою капіталізацією $ 558.89K USD. Ціна DSHELL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DiamondShell:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DiamondShell протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 550.00K USD

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