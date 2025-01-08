Сьогоднішня ціна DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Поточна ціна DIAMOND The Cat Coin (DMTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.84K USD. Ціна DMTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIAMOND The Cat Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 546.50 USD

- зміна ціни DIAMOND The Cat Coin протягом дня — -11.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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