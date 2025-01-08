Ціна DIAMOND The Cat Coin (DMTC)
Поточна ціна DIAMOND The Cat Coin (DMTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.84K USD. Ціна DMTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIAMOND The Cat Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 546.50 USD
- зміна ціни DIAMOND The Cat Coin протягом дня — -11.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIAMOND The Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DIAMOND The Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DIAMOND The Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DIAMOND The Cat Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.87%
|30 днів
|$ 0
|+4.19%
|60 днів
|$ 0
|-29.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DIAMOND The Cat Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-11.87%
+10.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.
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