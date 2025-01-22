Ціна Diamond Standard Carat (CARAT)
Поточна ціна Diamond Standard Carat (CARAT) сьогодні становить 0.553373 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Standard Carat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.51 USD
- зміна ціни Diamond Standard Carat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Standard Carat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Standard Carat до USD становила $ +0.0008676335.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Standard Carat до USD становила $ -0.0352172664.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Standard Carat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0008676335
|+0.16%
|60 днів
|$ -0.0352172664
|-6.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diamond Standard Carat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).
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