Сьогоднішня ціна Diamond Standard Carat (CARAT)

Поточна ціна Diamond Standard Carat (CARAT) сьогодні становить 0.553373 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diamond Standard Carat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.51 USD

- зміна ціни Diamond Standard Carat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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