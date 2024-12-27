Ціна Diamond Launch (DLC)
Поточна ціна Diamond Launch (DLC) сьогодні становить 0.164401 USD з ринковою капіталізацією $ 15.84M USD. Ціна DLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Launch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.97K USD
- зміна ціни Diamond Launch протягом дня — +1.54%
- циркуляційна пропозиція – 96.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Launch до USD становила $ +0.00249498.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Launch до USD становила $ -0.0194211997.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Launch до USD становила $ +0.0155157389.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Launch до USD становила $ +0.01979161527861604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00249498
|+1.54%
|30 днів
|$ -0.0194211997
|-11.81%
|60 днів
|$ +0.0155157389
|+9.44%
|90 днів
|$ +0.01979161527861604
|+13.69%
Останній аналіз цін Diamond Launch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+1.54%
-13.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Diamond Launch is an IDO protocol designed to provide users and investors with cryptocurrency projects, offering token sales for early stage, premium projects. Diamond Launch offers multiple token sales as a multi-chain IDO distribution platform, allowing investors to participate more equitably in cryptocurrency pre-sales.
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