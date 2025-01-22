Ціна Diamond Inu (DIAMOND)
Поточна ціна Diamond Inu (DIAMOND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIAMOND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.28 USD
- зміна ціни Diamond Inu протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|-21.68%
|60 днів
|$ 0
|-11.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diamond Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-0.19%
-7.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Diamond is drake's dog, an akita inu breed. For all the dogs!
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