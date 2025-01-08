Ціна Diamond Hands (DHANDS)
Поточна ціна Diamond Hands (DHANDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.36K USD. Ціна DHANDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Hands:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.49 USD
- зміна ціни Diamond Hands протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 998.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Hands до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Hands до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Hands до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Hands до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.78%
|30 днів
|$ 0
|-24.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diamond Hands: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-8.78%
-8.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.
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