Сьогоднішня ціна Diamond Hands (DHANDS)

Поточна ціна Diamond Hands (DHANDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.36K USD. Ціна DHANDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diamond Hands:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.49 USD

- зміна ціни Diamond Hands протягом дня — -8.78%

- циркуляційна пропозиція – 998.64M USD

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