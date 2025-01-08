Ціна Diamond Coin (DIAMOND)
Поточна ціна Diamond Coin (DIAMOND) сьогодні становить 0.176109 USD з ринковою капіталізацією $ 31.46K USD. Ціна DIAMOND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD
- зміна ціни Diamond Coin протягом дня — -6.05%
- циркуляційна пропозиція – 178.65K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Coin до USD становила $ -0.011343965117449.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Coin до USD становила $ -0.0762724204.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Coin до USD становила $ -0.0228549505.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.011343965117449
|-6.05%
|30 днів
|$ -0.0762724204
|-43.30%
|60 днів
|$ -0.0228549505
|-12.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diamond Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.05%
+7.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Diamond (Diamond) tokens are native to the Fantoon NFT platform, of the Pumpkittens GameFi ecosystem. It's a rare, utility driven token launched through a community LGE with Fantom's DEX SpiritSwap. Diamond tokens also introduces an emissions based LP building concept to increase the tokens expansion benefitting the community as well. Fantoon has an NFT launchpad, and various decentralised games, from all which token holders benefit. More details can be found at: https://docs.pumpkitten.com/fantoon/introducing-diamonds
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