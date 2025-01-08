Сьогоднішня ціна Diamond Coin (DIAMOND)

Поточна ціна Diamond Coin (DIAMOND) сьогодні становить 0.176109 USD з ринковою капіталізацією $ 31.46K USD. Ціна DIAMOND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diamond Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD

- зміна ціни Diamond Coin протягом дня — -6.05%

- циркуляційна пропозиція – 178.65K USD

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