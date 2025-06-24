Ціна Diamond castle (DMCK)
Поточна ціна Diamond castle (DMCK) сьогодні становить 0,00002296 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DMCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond castle:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Diamond castle протягом дня — +9,02%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond castle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond castle до USD становила $ -0,0000113832.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond castle до USD становила $ -0,0000162169.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond castle до USD становила $ -0,00006018750383363624.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,02%
|30 днів
|$ -0,0000113832
|-49,57%
|60 днів
|$ -0,0000162169
|-70,63%
|90 днів
|$ -0,00006018750383363624
|-72,38%
Останній аналіз цін Diamond castle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,14%
+9,02%
-24,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DMCK project increases De-fi's asset value by converging the blockchain and the foreign exchange (Fx) market and issuing NFTs in conjunction with physical goods. It is a service that guarantees membership rights through NFTs, strengthens authenticity and preservation, and solves the challenges of the secondary market. NFTs are issued for each product to emphasise the authenticity of the product or digital content, information storage of physical assets, and transparency of distribution channels.
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