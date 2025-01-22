Сьогоднішня ціна Diamond Boyz Coin (DBZ)

Поточна ціна Diamond Boyz Coin (DBZ) сьогодні становить 0.00177855 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diamond Boyz Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.15 USD

- зміна ціни Diamond Boyz Coin протягом дня — +1.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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