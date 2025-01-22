Ціна Diamond Boyz Coin (DBZ)
Поточна ціна Diamond Boyz Coin (DBZ) сьогодні становить 0.00177855 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond Boyz Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.15 USD
- зміна ціни Diamond Boyz Coin протягом дня — +1.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond Boyz Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond Boyz Coin до USD становила $ -0.0000888810.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond Boyz Coin до USD становила $ -0.0004563871.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond Boyz Coin до USD становила $ -0.0004880858381552695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.77%
|30 днів
|$ -0.0000888810
|-4.99%
|60 днів
|$ -0.0004563871
|-25.66%
|90 днів
|$ -0.0004880858381552695
|-21.53%
Останній аналіз цін Diamond Boyz Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.77%
-1.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way.
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