Ціна Diabase (DIAC)
Поточна ціна Diabase (DIAC) сьогодні становить 0.0061004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diabase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.79 USD
- зміна ціни Diabase протягом дня — +6.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diabase до USD становила $ +0.00036054.
За останні 30 днів зміна ціни Diabase до USD становила $ -0.0019332533.
За останні 60 днів зміна ціни Diabase до USD становила $ -0.0020275570.
За останні 90 днів зміна ціни Diabase до USD становила $ -0.002815510988142674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036054
|+6.28%
|30 днів
|$ -0.0019332533
|-31.69%
|60 днів
|$ -0.0020275570
|-33.23%
|90 днів
|$ -0.002815510988142674
|-31.57%
Останній аналіз цін Diabase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+6.28%
+43.76%
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