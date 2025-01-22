Сьогоднішня ціна Diabase (DIAC)

Поточна ціна Diabase (DIAC) сьогодні становить 0.0061004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diabase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.79 USD

- зміна ціни Diabase протягом дня — +6.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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