Ціна dHEDGE DAO (DHT)
Поточна ціна dHEDGE DAO (DHT) сьогодні становить 0.07755 USD з ринковою капіталізацією $ 4.44M USD. Ціна DHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dHEDGE DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.95K USD
- зміна ціни dHEDGE DAO протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 57.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dHEDGE DAO до USD становила $ +0.00015256.
За останні 30 днів зміна ціни dHEDGE DAO до USD становила $ -0.0345948145.
За останні 60 днів зміна ціни dHEDGE DAO до USD становила $ -0.0071536152.
За останні 90 днів зміна ціни dHEDGE DAO до USD становила $ +0.01088996415050931.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015256
|+0.20%
|30 днів
|$ -0.0345948145
|-44.60%
|60 днів
|$ -0.0071536152
|-9.22%
|90 днів
|$ +0.01088996415050931
|+16.34%
Останній аналіз цін dHEDGE DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.20%
-4.76%
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