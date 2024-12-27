Сьогоднішня ціна dHEDGE DAO (DHT)

Поточна ціна dHEDGE DAO (DHT) сьогодні становить 0.07755 USD з ринковою капіталізацією $ 4.44M USD. Ціна DHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dHEDGE DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.95K USD

- зміна ціни dHEDGE DAO протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 57.27M USD

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