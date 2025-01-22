Ціна dHealth (DHP)
Поточна ціна dHealth (DHP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DHP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dHealth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.90 USD
- зміна ціни dHealth протягом дня — +6.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dHealth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dHealth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dHealth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dHealth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.09%
|30 днів
|$ 0
|+18.83%
|60 днів
|$ 0
|+29.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dHealth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.29%
+6.09%
-36.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dHealth - The Framework For Health-to-Earn dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly. DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum.
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